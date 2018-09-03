Eserleri açtı, adayı açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Etimesgut Belediyesince Türkbeyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve 41 eserin ilçeye kazandırılmasının önemine değinerek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve tüm belediye çalışanlarını kutladı.

HİZMETLE MÜKELLEFİZ

Etimesgut'a hizmetle mükellef olduklarını vurgulayan Bahçeli, belediyeciliğin siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı beklediğini bildirdi. Belediyeciliğin yalnızca imar, su, ulaşım, altyapı, ağaçlandırma, konut, tanıtım veya ruhsat verme, harç ve vergi toplama gibi işlerle ilgili değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Devlet Bahçeli, "Belediye demek umut, uzlaşma, uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demektir. Belediye demek uhuvvet, yani kardeşlik demektir. Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk demektir. Belediye demek açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş demektir" diye konuştu.

41 ESERE AÇILIŞ

MHP'nin var olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerini muhafaza edip bunların yanında daha fazlasını kazanmak, daha çok gönüle girmek, daha çok teveccüh elde etmek için bütün gücünü seferber edeceğini belirten Bahçeli, Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'e, Etimesgut Belediyesi'ni tekrar almasını temenni ettiğini ve kendisini bu vesileyle görevlendirdiğini bildirdi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de törende yaptığı konuşmada, festival programı ile temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirilen 41 esere ilişkin bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bahçeli ve diğer katılımcılar 41 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.