Hediye çay makinesi

6
ay sürecek olan yarışmanın sonucunda aydınlatma ekipmanları kategorisinde 20 kg ve üstü, diğer kategori de ise 50 kg ve üstü atık toplayan muhtarlar değerlendirmeye alınacak. Yarışma sonucunda en çok atık toplayan çevreci muhtarlara çay makinesi hediye edilecek. Toplanan elektronik atıklar belediyenin toplama sistemine verilerek, belediye görevlilerince tutanaklar ile ayrı olarak tartılarak kayıt altına alınacak. Daha sonra AGİD
'e teslim edilecek olan atıkların, AGİD'in lisanslı işleme tesislerinde geri kazanımı sağlanacak.