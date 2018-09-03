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Hentbolda altyapı atağı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Hentbolda altyapı atağı
TÜRKIYE Hentbol Federasyonu (THF) Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge, en önemli hedeflerinin, altyapılardaki sporcu havuzunu genişletebilmek olduğunu söyledi. Murat Bilge, altyapıda önemli projelere imza atılması gerektiğini ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bu süreçte öncelikle antrenörlerin eğitimi üzerinde durulduğunu anlatan Murat Bilge, "En önemli hedefimiz, altyapılarda sporcu havuzunu genişletebilmek. Çünkü havuz ne kadar geniş olursa, milli takıma hizmet edecek oyuncu sayısı o kadar fazla olur. Sporcu havuzunun genişlemesini sağlamak zorundayız." diye konuştu. Bilge ayrıca, altyapıya yönelik yeni projelerin üretilmesi gerektiğini de ifade etti.
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Hentbolda altyapı atağı
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