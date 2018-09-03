Hentbolda altyapı atağı

BUGÜN NELER OLDU

en önemli hedeflerinin, altyapılardakisporcu havuzunugenişletebilmek olduğunusöyledi., altyapıdaönemli projelere imza atılmasıgerektiğini ancak bununiçin zamana ihtiyaç olduğunudile getirdi. Bu süreçteöncelikle antrenörlerin eğitimiüzerinde durulduğunuanlatan, "Enönemli hedefimiz, altyapılardasporcu havuzunu genişletebilmek.Çünkü havuz nekadar geniş olursa, milli takımahizmet edecek oyuncusayısı o kadar fazla olur.Sporcu havuzunun genişlemesinisağlamak zorundayız."diye konuştu.ayrıca,altyapıya yönelik yeni projelerinüretilmesi gerektiğini deifade etti.