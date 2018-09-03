Hentbolda altyapı atağı

TÜRKIYE Hentbol Federasyonu (THF) Eğitim Kurulu Başkanı Murat Bilge
,
en önemli hedeflerinin, altyapılardaki
sporcu havuzunu
genişletebilmek olduğunu
söyledi. Murat Bilge
, altyapıda
önemli projelere imza atılması
gerektiğini ancak bunun
için zamana ihtiyaç olduğunu
dile getirdi. Bu süreçte
öncelikle antrenörlerin eğitimi
üzerinde durulduğunu
anlatan Murat Bilge
, "En
önemli hedefimiz, altyapılarda
sporcu havuzunu genişletebilmek.
Çünkü havuz ne
kadar geniş olursa, milli takıma
hizmet edecek oyuncu
sayısı o kadar fazla olur.
Sporcu havuzunun genişlemesini
sağlamak zorundayız."
diye konuştu. Bilge
ayrıca,
altyapıya yönelik yeni projelerin
üretilmesi gerektiğini de
ifade etti.