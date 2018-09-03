İsimsiz düello

2018-2019 yaz transfer dönemi boyunca yaptıkları transferlerle iyi bir kadro oluşturan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İsmail Kartal, güçlü ve yarışmacı bir takım kurduklarını söyledi. Yeni sezona Erzurum'da yapılan iki etaplı kamp dönemi ile hazırlandıklarını hatırlatan Teknik Direktör İsmail Kartal, "Her iki kamp süresince oyuncularımın performanslarını objektif bir şekilde değerlendirdik. Her ligin seviyesi birbirinden farklıdır. Bu anlamda oyun sistemimize uyan ve Süper Lig seviyesine ulaşan bazı oyuncularımızın bizimle devam etmesine olanak sağladık, bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayırdık. Geçtiğimiz sezondan bu güne bizimle birlikte çalışan ve takımımıza katkı yapan birkaç oyuncumuzla profesyonellik gereği yollarımızı ayırdık. Kimin kimde hakkı var bunun takdirini Allah'a bırakıyorum, Allah herkesin gönlüne göre versin. Onların üzerinde hakkım varsa ben hakkımı helal ediyor ve bundan sonraki futbol kariyerlerinde hepsine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. KADROYU OLUŞTURDUK

Transfer sezonu boyunca başarılı oyuncuları takıma kattıklarını dile getiren Kartal, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı ve aramızdan ayrılan oyuncuları belirlerken oyun sistemimize uygunluklarını, Süper Lig seviyesini ve kulübümüzün mali yapısını göz önünde bulundurarak değerlendirdik. Tüm çalışmalarımızı planlarken Ankaragücü camiasına yakışır sonuçlar elde etmek ve camiamızın beklentilerine cevap verebilecek bir kadro oluşumu gerçekleştirmeyi hedefledik. Gelinen noktada planlanan kadroyu oluşturduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

ARİF TAKIMDAN GÖNDERİLMİŞTİ

GEÇTIĞIMIZ günlerde takımdan ayrılan Arif Morkaya, "Başkanımıza gösterdiği hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Tüm Ankaragücü sevdalılarına güzel mesajları için teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir, eyvallah Ankaragücü" açıklamasında bulunmuştu.