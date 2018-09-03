Kızılcahamam’da 17 hafız icazet aldı

KIZILCAHAMAM
İlçe Müftülüğü tarafından, Akyüzler yatılı erkek Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 17 hafız için Yabanabad Camisi'nde icazet töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti
İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Veli Karakuş, Mushafları İnceleme Kurul Üyesi Fatih Okumuş, Din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kızılcahamam Soğuksu Cami İmam Hatibi Murat Özdemir'in sunuculuğunu yaptığı programda 17 hafız ezbere Kur'an-ı Kerim okuyarak İcazet törenlerini gerçekleştirdi.