Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Polatlı kupayı kaptırdı

Polatlı kupayı kaptırdı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Polatlı kupayı kaptırdı
HENTBOLDA Kadınlar Süper Kupa'yı Polatlı Belediyespor'u 34-29 yenen Muratpaşa Belediyespor kazandı. Muratpaşa Belediyespor'a kupasını, karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Salon: Celal Atik Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer Muratpaşa Belediyespor: Kristina Gravac, (3), Betül Karaaslan, (10), Cansu Akalın, Didem Hoşgör Binboğa, Döne Gül Bozdoğan (1), Valerina Baranık (4), Yasemin Şahin (5), (6), Ecem Birben (1), Eda Nur Kılıç (4), Selen Akalın, Ayşenur Sornaz, Öznur Özdemir, Polatlı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öçal, Marina Tankaskaya (6) (3), Kübra Sarıkaya (5), Neriman Sevgilican, (10), Hülya Güçer (1), Gülsün Sarıyel, Gülsün Güleçyüz (2), Andruchuk (2), Elif Özdeniz, Kübra Özyılmaz, Devre: 17-16 İki dakika cezası alanlar: Döne Gül Bozdoğan, Beyzanur Türkyılmaz, Yağmur Toprak (), Betül Yılmaz () Kırmızı Kartlar: Andruchuk, Buket Yılmaz (Polatlı Belediyespor)
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Polatlı kupayı kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN