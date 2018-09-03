Polatlı kupayı kaptırdı

HENTBOLDA Kadınlar Süper Kupa'yı Polatlı Belediyespor'u 34-29
yenen Muratpaşa Belediyespor
kazandı. Muratpaşa Belediyespor'a
kupasını, karşılaşmanın
ardından düzenlenen törende Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu
verdi. Salon
: Celal Atik Hakemler
: Murat Çelik, Cengiz Ömer Muratpaşa Belediyespor:
Kristina
Gravac, Beyzanur Türkyılmaz
(3),
Betül Karaaslan, Yeliz Özel
(10), Cansu
Akalın, Didem Hoşgör Binboğa, Döne
Gül Bozdoğan (1), Valerina Baranık (4),
Yasemin Şahin (5), Yağmur Toprak
(6),
Ecem Birben (1), Eda Nur Kılıç (4), Selen
Akalın, Ayşenur Sornaz, Öznur Özdemir, Polatlı Belediyespor:
Sevilay
İmamoğlu Öçal, Marina Tankaskaya
(6) Buket Yılmaz
(3), Kübra Sarıkaya
(5), Neriman Sevgilican, Betül Yılmaz
(10), Hülya Güçer (1), Gülsün Sarıyel,
Gülsün Güleçyüz (2), Andruchuk (2), Elif
Özdeniz, Kübra Özyılmaz, Devre:
17-16 İki dakika cezası alanlar:
Döne Gül
Bozdoğan, Beyzanur Türkyılmaz, Yağmur
Toprak (Muratpaşa Belediyespor
), Betül
Yılmaz (Polatlı Belediyespor
) Kırmızı Kartlar:
Andruchuk, Buket
Yılmaz (Polatlı Belediyespor)