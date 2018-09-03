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Ücretsiz kursla gitar öğreniyorlar

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Ücretsiz kursla gitar öğreniyorlar
MAMAK Belediyesi'nin MKM bünyesinde hizmete sunduğu enstrüman kursları, yüzlerce çocuğa sanatla iç içe sosyal bir ortam sunuyor. İlk enstrümanlarıyla tanışan çocuklar, müzikte kendilerini geliştirerek, her sene sonunda düzenlenen yıl sonu gösterileriyle de sahne deneyimi yaşıyor. Her yaştan vatandaşın, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri, boş zamanlarını faydalı bir biçimde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla, 'nin ücretsiz olarak açtığı çok sayıdaki kurstan biri olan gitar kursu, yoğun bir katılımla gerçekleşiyor.
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Ücretsiz kursla gitar öğreniyorlar
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