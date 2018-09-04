Anıtkabir’e onarım

Atatürk'ün kabrinin yer aldığı Anıtkabir'in yağmur ve su akıntısından etkilenmesini engellemek amacıyla çalışmalara başlanıyor. Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek çalışmalarda, Anıtkabir'de yağmur nedeniyle oluşan su kaçaklarını gidermek için çatıyı kaplayan kurşun kısım baştan sona yenilenecek. Ayrıca mozole kaidesi altındaki tonozlu galerilerin duvar ve örtü yüzlerindeki su sızıntıları ve yıpranmalar tamamen temizlenecek. 27 Ağustos tarihinde ihalesi yapılan çalışma önümüzdeki günlerde yer teslimi yapıldıktan sonra 9 ay içinde tamamlanacak. Su sızıntılarının kaynağı tespit edilerek mozole çevresindeki traverten kaplama ve su kanalları sökülecek, altına su yalıtımı yapıldıktan sonra tekrar mevcut taş ve taş kanalla aynı doku ebat ve renkte kaplama imalatı yapılacak. 20 yıl önce kapsamlı onarımdan geçirilen kaplama ve merdiven basamaklarının ardından 2002'de de mozole kaide üzerindeki kanal sistemi elden geçirildi. MSB'nin tespitlerine göre "Kaide iç kısmında kalan tonozlu galerilerde su kaçaklarının, 1998 ve 2002 tadilatlarına rağmen halen devam etmesi, mozole kaide üstü döşeme kaplamalarında, su toplama kanallarında ve çörtenlerde yalıtımının yetersizliğinin ve sistemdeki eksikliğin sürdüğünü kanıtlamaktadır. Tören alanı çevresini üç yönden kuşatan revaklı kütlelerin üst örtülerinde iki yana eğimli betonarme bir tabliyeden oluşan taşıyıcı sistem üzerine, toprak katman üzerine kurşun levha kaplı olduğu; iki yana eğimli beşik çatı şeklindeki betonarme tabliye ile kütlelerin tavanını teşkil eden betonarme tabliye arasında bir bölümün daha var olduğu görülmüştür" denildi.

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