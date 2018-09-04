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Ankaralı çocuklar müzeyi çok sevdi

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Ankaralı çocuklar müzeyi çok sevdi

'nin 'nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Çocukların okul eğitimlerini destekleyici çalışmaların yapıldığı müzeye gelen her çocuğun gülerek ayrılması için özverili çalışmalar yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin geleceğin ışığı çocuklara anlatıldığı müzede, çocuklar yaşayarak öğreniyor. 23 Nisan 2017'de hizmete açılan müze, bugüne kadar bin 975'i dezavantajlı olmak üzere toplamda 23 bin 494 öğrenciyi ağırladı.

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Ankaralı çocuklar müzeyi çok sevdi
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