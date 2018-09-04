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Ankaralılar galip gelemedi

2. Lig’in Kırmızı ve Beyaz gruplarında mücadele eden 5 başkent temsilcisi sezonun ilk haftasında oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Ankaralılar galip gelemedi

BU sezon 5 Ankara takımının mücadele edeceği 2. Lig'de 2018-2019 sezonu pazar günü oynanan maçlarla başladı. , Bugsaşspor, Hacettepespor, Keçiörengücü ve Ankara Demirspor oynadıkları ilk maçlarda galibiyet alamadı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olmak üzere 2 grupta toplam 36 takımın 1. Lig'e yükselebilmek için mücadele edeceği TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk maçlar sonunda Kırmızı Grup'ta mücadele eden 2, Beyaz Grup'ta mücadele eden 3 Ankara takımı galibiyetle tanışamadı.

3 BERABERLİK 2 MAĞLUBİYET
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor konuk ettiği Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri Mert Sinan Pekesen, İlter Ayyıldız ve Ahmethan Köse kaydetti. Kırmızı Grup'ta mücadele eden bir diğer Ankara takımı Bugsaşspor ise deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Bugsaşspor'un gollerini Yavuz Koç ve kaydetti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor kendi evinde Uşakspor ile golsüz berabere kaldı. Beyaz Grup'ta mücadele eden bir diğer Ankara takımı Keçiörengücü ise Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü'nün golünü Ziya Şakar kaydetti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 3. Ankara takımı Ankara Demirspor ise 'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig'de sezonun ikinci maçları 8 Eylül'de oynanacak.

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Ankaralılar galip gelemedi
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