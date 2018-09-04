Ankaralılar galip gelemedi

BU sezon 5 Ankara takımının mücadele edeceği TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu pazar günü oynanan maçlarla başladı. Etimesgut Belediyespor, Bugsaşspor, Hacettepespor, Keçiörengücü ve Ankara Demirspor oynadıkları ilk maçlarda galibiyet alamadı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup olmak üzere 2 grupta toplam 36 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükselebilmek için mücadele edeceği TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonu pazar günü oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk maçlar sonunda Kırmızı Grup'ta mücadele eden 2, Beyaz Grup'ta mücadele eden 3 Ankara takımı galibiyetle tanışamadı.

3 BERABERLİK 2 MAĞLUBİYET

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Etimesgut Belediyespor konuk ettiği Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olarak lige kötü bir başlangıç yaptı. Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri Mert Sinan Pekesen, İlter Ayyıldız ve Ahmethan Köse kaydetti. Kırmızı Grup'ta mücadele eden bir diğer Ankara takımı Bugsaşspor ise deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kaldı. Bugsaşspor'un gollerini Yavuz Koç ve Suat Kaya kaydetti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepespor kendi evinde Uşakspor ile golsüz berabere kaldı. Beyaz Grup'ta mücadele eden bir diğer Ankara takımı Keçiörengücü ise Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü'nün golünü Ziya Şakar kaydetti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 3. Ankara takımı Ankara Demirspor ise Gaziantepspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. TFF 2. Lig'de sezonun ikinci maçları 8 Eylül'de oynanacak.