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Başkentler toplantısı başkent ’da

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Başkentler toplantısı başkent Ankara’da

Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen "Dünya İdari Kentler Birliği"nin ilk genel kuruluna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında başkentte düzenlenecek Genel Kurul'da önemli kararlara imza atılacak. ile birlikte toplam 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcilerinin katılacağı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurulu, dört farklı oturumda gerçekleşecek. Başkentte yapılacak Genel Kurul'da, birlik dönem başkanlığına seçilecek. Birliğin iki yıl boyunca ilk dönem başkanlığı görevini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yürütecek.

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Başkentler toplantısı başkent Ankara’da
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