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GPS hatası uçağı Antep’e indirtti

Giriş Tarihi: 4.9.2018
GPS hatası uçağı Antep’e indirtti

7131 sefer sayılı yolcu uçağı, iniş yapacağı pistin GPS hatası vermesi nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaptı. 23.55'te Ankara'dan Kahramanmaraş'a hareket etmek için ayrılan yolcu uçağı, konum hatası veren pist nedeniyle 20 dakika havada kaldı. Konum hatası yüzünden defalarca pisti pas geçen pilot, tam kapasite olan yolcu uçağını Gaziantep havaalanına indirdi. Havada kısa süreli panik yaşayan yolcular ise, cep telefonu kameralarıyla uçak içinden ve pist alanından görüntüler kaydetti. Gaziantep havaalanına sorunsuz iniş yapan yolcular, otobüslerle Kahramanmaraş'a hareket etti.

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GPS hatası uçağı Antep’e indirtti
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