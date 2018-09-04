Hazal Ateş: Yerel seçim stratejisi!

Yerel seçim maratonu için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Adaylar önemli. Halkın istediği isimleri aday yapacağız" diyerek saha çalışmasında vizyonu ortaya koydu. İsim taraması başlamış durumda. Heyetler oluşturularak vatandaşın nabzı tutulacak. Gönüllerdeki adaylar il, ilçe bazında ortaya çıkarılacak. Mevcut başkanların da performansına bakılacak. Bölgesinde oy potansiyeli yüksek, proje üreten adaylar ön plana çıkacak. Teşkilatın desteğini alan, sevilen, proje üreten, sonuç odaklı adaylarla yola çıkılacak. Kıl payı kaybedilen belediyeler konusunda hassasiyet gösterilecek. AK Parti 2014 seçimlerinde İstanbul, Ankara başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini kazandı. 2019 seçimlerinde hedef bütün büyükşehir belediyelerini kazanmak. Bunun için de titiz bir çalışma takvimi hazırlanıyor. AK Parti'nin yeni başkanları yeni sisteme ivme katacak isimlerden oluşacak.

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AK Parti'nin iktidara yürümesinde büyük rol oynayan 882 belediyenin kapsamlı karnesi çıkarılıyor. Başkanların başarısı yirminin üzerinde kritere göre test edilecek. Belediye başkanlarının seçim kampanyasında vatandaşa verdiği sözlerin ne kadarını gerçekleştirdiğine bakılacak. Vaatlerini yerine getirmeyen belediye başkanları hizmette kırık not alacak. Belediye başkanlarının insan sevgisinden dürüstlüğe, iletişim kurma becerisine kadar birçok konuda nitelikleri göz önünde bulundurulacak. Doğru karar alabilme, hoşgörü, ikna yeteneği, hizmette cesaret, karizma gibi yetenekler de ölçülecek. Yerel düzeyde olduğu kadar bölgesel gelişmeler konusundaki bilgi düzeyi ölçülecek. Belediyenin altyapı ve orijinal projeleri gerçekleştirme başarı grafiği çıkarılacak. Çöp toplama, çevre temizliği gibi hizmetlerle beraber, yenilebilir enerji başta olmak üzere yaratıcıcı yatırımlar karne notunu yükseltecek. Belediyelerin AK Parti'nin vizyonunu benimsemesi kadar teşkilatlarla uyumlu çalışıp çalışmadığı büyük önem taşıyacak. Şehrin, ilçenin önceliklerini, vatandaşların beklentilerini, sorunlarını çözme başarısı değerlendirilecek. Kent konseylerinin ve diğer sivil toplum kuruluşları ile uyumuna, ne kadar işlevsel olduğuna bakılacak. İlçenin, kenti temsil etme başarısı, kattığı değerler dikkate alınacak. Anlaşılan o ki! AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini omuzlayacak yerel kadroyu belirlerken de ince eleyip sık dokuyacak.