İmamlar dolandırıldı

MERKEZINI Ostim OSB'deki 1170 Sokak'ta gösteren bir metal ve kırtasiye firması, İslam Tarihi Ansiklopedisi adlı bir kitap alıp ücretini ödemedikleri gerekçesi ile başta Aydın'daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki imamların maaşına haciz koydurdu. Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazılarla olaydan haberdar olan imamlar dolandırıldıklarını anlayınca hukuk savaşı başlattı. Hiçbir yerden alışveriş yapmadıklarını ve kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten mağdur imamlar Efeler İlçe Müftülüğü'ne Ankara 14. İcra Müdürlüğü'nden gelen maaş haciz dosyası ile şaşırdıklarını belirterek, "Çok ilginç bir dolandırıcılık olayı ile karşı karıya kaldık. Ankara OSTİM OSB 1170 sokakta bulunan bir firmadan adımıza 25 TL'lik kitap bedeli 4.50 TL'lik de kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL'lik fatura kesilmiş. İşin ilginç yönü gözüken bir dosya üzerinden iki ayrı numara ile haciz işlemi başlatılmış. İşin içinde ciddi bir dolandırıcılık olayı var. Gerek Maliye Bakanlığı gerekse Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaşanan bu dolandırıcılık olayını el atmalarını istiyoruz" diye konuştular.

YAZI GÖNDERİLDİ

DAHA önce hiçbir evrak ve bildiri gelmeden Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Müftülüğü'ne bazı imamların maaşının haczi için yazı geldi. Gelen yazı şaşkınlığa neden olurken, imamlar, ilgili İcra Müdrülüğü'nden gelen tek dosyanın iki ayrı numarası olduğunu ileri sürdüler. 24/11/2017 A seri 039560 seri numaralı fatura bedeli kağıt üzerinde 29,50 TL görünürken Efeler İlçe Müftülüğü'ne gönderilen haczin 8 bin 53 TL 50 Kuruş olduğunu belirten imamlar ciddi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduklarını belirterek ilgililerden yardım istediler.