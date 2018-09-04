‘Kabir’ azabı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 6. dakikada Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 9. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Mokhtar'ın Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada topun başına geçen El Kabir'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi. 13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada 2 rakip oyuncunun arasında altıpasın önünden iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Moulin'in ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Ramazan'dan dönen topu önünde bulan El Kabir'in ceza sahası içinin sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

FARK İKİYE ÇIKTI

85. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hakan Demir ile verkaç yapan Özgür Çek, sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Kone'nin müdahale edemediği topu şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin ceza sahası içinde yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 90+4. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelerle buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

"DEMORALİZE OLDUK"

Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında kaçırdıkları penaltının takımı demoralize ettiğini söyledi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, maça kontrollü başladıklarını belirterek, "Kasımpaşa'yı iyi analiz etmiştik. İlk yarıda penaltı da kazandık. Ancak penaltıyı kaçırınca demoralize olduk" ifadelerini kullandı. Yedikleri ilk golün ardından ikinci yarıda yaptıkları hamlelerle kontrolü ele aldıklarını aktaran Kartal, "İkinci golü yedikten sonra maçı da bırakmadık ama son dakikada attığımız gol yeterli olmadı" dedi.