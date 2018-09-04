Okullar yeni döneme hazır

KEÇIÖREN Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak eğitim -öğretime hazır hale getirdi. Yaz dönemi başında ilk ve ortaöğretim okullarına boya malzeme yardımı yaptıklarına da değinen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Eğitime yapılan her yatırım bizim için değerlidir, önemlidir. Gelen bütün talepleri inceliyoruz. Boya-badana, tadilat, bahçe düzenlemesi, oyun ve oturma grubu gibi fiziki ihtiyaçlara anında karşılık veriyoruz. Eğitim mekânı ne kadar bakımlı ve ferah olursa öğrencilerin başarısı da o nispette artar. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için yaz başında okullarımıza 250 adet dış cephe, 750 adet iç cephe, 275 adet yağlı boya ekiplerimizce teslim edilmişti. Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini giderdik" dedi.

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