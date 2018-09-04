Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Okullar yeni döneme hazır

Okullar yeni döneme hazır

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Okullar yeni döneme hazır

KEÇIÖREN Belediyesi okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak eğitim -öğretime hazır hale getirdi. Yaz dönemi başında ilk ve ortaöğretim okullarına boya malzeme yardımı yaptıklarına da değinen Keçiören Belediye Başkanı , "Eğitime yapılan her yatırım bizim için değerlidir, önemlidir. Gelen bütün talepleri inceliyoruz. Boya-badana, tadilat, bahçe düzenlemesi, oyun ve oturma grubu gibi fiziki ihtiyaçlara anında karşılık veriyoruz. Eğitim mekânı ne kadar bakımlı ve ferah olursa öğrencilerin başarısı da o nispette artar. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için yaz başında okullarımıza 250 adet dış cephe, 750 adet iç cephe, 275 adet yağlı boya ekiplerimizce teslim edilmişti. Çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için okullarımızın fiziki eksikliklerini giderdik" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar yeni döneme hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN