Otomobilinde cansız bulundu

KIZILCAHAMAM'DA park halindeki otomobilin içerisinde Turgay Koçak adlı kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, saat 23.30 sıralarında Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesi TOKİ konutları yanında bulunan su deposu yanında meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yaşamını yitiren kişinin Turgay Koçak adlı kişi olduğu belirlendi. Olayı duyan Koçak'ın yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Koçak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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