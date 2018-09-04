Pursaklar’dan Sudan’a kardeşlik köprüsü

Yoksullukla mücadele halinde olan Sudan'a Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Sürekli ekonomik krizlere ve ambargolara maruz kalan Sudan'a Pursaklar Belediyesi'nin destekleriyle Türk halkının kurbanları ve yardımları bir kez daha ulaştı. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün yanı sıra Türkiye'deki uluslararası yardım kuruluşları, Doğu Afrika ülkesi olan Sudan'a çeşitli zaman aralıklarında yardım elini uzatmamaya devam ediyor. Kurban Bayramı ve sonrasında kültürel faaliyet ve insani yardım için Sudan'a Pursaklar Belediyesi'nin katkılarıyla ziyarette bulunan Avrasya Yerel Yönetimler Birliği, Türk ve Sudan halkının dostluklarının daha da pekiştirilmesi için bir dizi etkinlik yaptı. Ülkeye bir ton ağırlığında çocuk kıyafeti ve oyuncak hediyesi götürüldü. Çok sayıda da kurban kesimi yapıldı. Gönderilen hediyeler ise THY tarafından ücretsiz olarak ülkeye ulaştırıldı. Yardım faaliyetlerinin dağıtımının ardından Hartun Belediyesi'nin Kültür Merkezinde Avrasya Yerel Yönetimler Birliği ve Dünya İslam Sağlık Örgütü Sudan Temsilciliği iş birliği ile Sudanlı Zenci Musa'yı anma programı düzenlendi. Program'da konuşan Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i selamını ileterek Sudanlı Zenci Musa'yı anlattı.

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