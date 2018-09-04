Yabancı transferinde Ankaragücü zirvede

FUTBOLDA 2018-2019 yaz transfer döneminde Süper Lig'de mücadele eden 18 takım 42 ülkeden toplam 87 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi. Galatasaray ve Beşiktaş 3 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarken, Fenerbahçe de ise 6 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalandı. Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitmesinin ardından takımlar kadrolarını oluşturdu. Yabancı transfere ağırlık veren kulüpler, 42 farklı ülkeden tam 87 futbolcuyu kadrosuna kattı. En fazla yabancı transferini Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü 11 oyuncuyla yaptı.

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