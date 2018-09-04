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Yaza konserli veda

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Yaza konserli veda

Her yıl düzenlediği Yaz Konserleri ile vatandaşların yaz akşamlarını şenlendiren , Batıkent Meydan önünde verdiği Ersin Perçin, ve konseri ile muhteşem bir kapanış yaptı. Binlerce Yenimahalle'nin akın ettiği konseri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da vatandaşlarla birlikte izledi. Konserde ilk olarak sahneye çıkan Serdar Şimşek, en güzel türküleri Yenimahalleliler için seslendirdi. Sanatçılara TUBİL Halk Dansları Topluluğu da yöresel oyunlarıyla eşlik etti. Şimşek'in ardından sahne alan Coşkun Koyuncu ise en güzel şarkılarla yüreklere dokundu.

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Yaza konserli veda
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