Belediye takipte çocuklar güvende

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan minik Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesinin ardından Keçiören Belediyesi harekete geçti. Keçiören Belediyesi, çocuk oyun parklarını kamera sistemleriyle donatacak. Faaliyete geçirilen kamera sistemleriyle 24 saat izlenebilme imkânına kavuşan parklar Keçiören'deki ailelerin güven duyduğu alanlar olarak öne çıkıyor. Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında yaygınlaştırılmaya devam eden çocuk oyun parklarındaki kamera sistemleri, kayıp çocuk vakalarının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında önemli bir aşama olarak göze çarpıyor.

24 SAAT İZLENİYOR

Çocuk güvenliği ve ailelere gönül rahatlığı sunmak için hayata geçirilen kamera sistemleri Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde bulunan izleme merkezinden 24 saat izlenebiliyor. Keçiören Belediyesi tarafından 24 saat izlenen; Türkistan Parkı, Çiçekli Parkı, N. Fazıl Kısakürek Parkı, Adnan Menderes Parkı, M. Çakıroğlu Parkı, İsmet Aydın Parkı, Gazino Merkez Parkı, Fatih Terim Parkı, Kanuni Parkı, Süleymaniye Parkı ile Ihlamur Vadisi 1'inci ve 2'nci etap parkları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye'de 456 parkla ilk sıralarda yer alan Keçiören, yeşil alan projelerindeki sürdürülebilirliğiyle biliniyor.

50 PARKA DAHA KAMERA

Toplumda infial yaratan kayıp çocuk vakalarından hareketle, Keçiören Belediyesi olarak topluma kazandırdığımız sosyal alanlarımızı güvenli hale getirmek için seferberliğimiz devam ediyor diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Bilhassa çocuk oyun parklarından ailelerimiz ve çocuklarımız gönül rahatlığıyla istifade edebilsin diye bu alanlarımızı kamera sistemleriyle güvenli hale getirmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 50 oyun parkını daha kamera sistemleriyle donatarak güvenliğini sağlamış olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hayata geçirdiğimiz ortak kullanım alanlarımızın, vatandaşlarımız tarafından tercih edilen ve onları cezbeden alanlar olarak şekillenmesine özen gösteriyoruz" diye konuştu.