Bisikletli çocuğa otomobil çarptı

ANKARA'NIN Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına bisikletle geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan E.Y. (28) idaresindeki 06 GE 0314 plakalı otomobil, bisikleti ile kaldırımdan karşıya geçmekte olan E.A.'ya (13) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralan çocuk olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri güvenlik nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak çevrede incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU