Çifte kazada 8 kişi yaralandı

KIRIKKALE'DE meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Halil Yakut kontrolündeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde, Mustafa Demir yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Nesime, Alev, Yusuf ve Halil Yakut, İlhan ve Pembe Gökhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İlhan Gökhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kırıkkale-Kayseri karayolundaki diğer kazada ise Fatmagül Ahmetoğlu idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Fatmagül Ahmetoğlu ile Hatice Ahmetoğlu yaralandı.

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