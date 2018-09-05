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Çifte kazada 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Çifte kazada 8 kişi yaralandı

'DE meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı. kontrolündeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 15. kilometresinde, yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Nesime, Alev, Yusuf ve Halil Yakut, İlhan ve Pembe Gökhan yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İlhan Gökhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kırıkkale-Kayseri karayolundaki diğer kazada ise idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Fatmagül Ahmetoğlu ile Hatice Ahmetoğlu yaralandı.

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Çifte kazada 8 kişi yaralandı
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