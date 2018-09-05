El terminalleri pazarcıyı rahatlattı

KEÇIÖREN Belediyesi tarafından pazarlara yönelik zabıta denetimleri sırasında esnaftan gelen talep doğrultusunda hayata geçirilen el terminalleri, pazarcı esnafı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce mahalle pazarlarında işgaliye bedellerinin tespiti için kullanılan el terminalleri, vergi tahsilat hizmetini pazarcı esnafının ayağına götürüyor. Tezgâhını bırakıp ödeme yapmaya gitmek zorunda kalan pazarcı esnafı, 2017'nin kasım ayından bu yana tezgâh tanıtım levhasında yer alan künye bilgileriyle kendisine ait bütün tezgâhların vergisini el terminalleriyle ödeyebiliyor. El terminallerinden alınan çıktıyla pazarcı esnafına makbuz verilerek tahsilatı teyit etme imkânı sunuluyor.

BUGÜN NELER OLDU