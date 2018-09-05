‘Hedef Türkiye şampiyonluğu’

GEÇTIĞIMIZ sezonu Ankara 3'üncülüğü ile kapatan Yenimahalle Belediyesi yüzme takımı, yeni sezon için ilk hazırlıklarıAntalyalya bölgesinde gerçekleştirilen yoğun kamp süreci ile başladı. 30 kulübün katıldığı ligi 3'üncü olarak tamamlayan Yenimahalle Belediyesi Yüzme Takımı, gelecek sezona iddialı başladı. 3-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp süresince, 12-17 yaş aralığında bulunan 22 sporcunun kondisyon eksiklikleri giderilerek, taktiksel bakımdan eğitim çalışmaları yapılacak. Temmuz ayında tamamlanan geçtiğimiz sezonda, takımın teknik, taktik ve kondisyon açısından tespit edilen eksiklikleri, yapılan hazırlık kampı ile gideriliyor. Ankara Kulüpler Arası Yüzme Ligi'nde ter dökecek olan sporcuların, moral, motivasyon ve birliktelik olarak takım içi uyumun devamlılığı maksadıyla kampa alındığını belirten takım antrenörü Erhan Bulut, "Çocuklarımızın başarısı ve karşılaşacağımız müsabakalarda takımın eksiksiz olarak mücadele etmesi için gerçekleştirdiğimiz kampımız yoğun antrenman programıyla devam ediyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU