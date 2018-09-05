Kızılcahamam’da festival zamanı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçede her yıl gerçekleştirilen Kültür, Sanat ve Su Festivali'ne ilişkin bilgilendirmede bulundu. 7-8 Eylül' de gerçekleştirilecek programın pek çok etkinliği barındırdığına işaret eden Güney, "Festivalimizde çok tanınmış sanatçılarımız yer alacak. Türkiye genelinden güreşçilerimiz gelecek. Karakucak güreşlerimiz yapılacak, halk danslarımız var, halk topluluğumuz var. 7'sinde cuma namazı ile birlikte ölmüşlerimize, şehitlerimize bir mevlit- i şerif okutacağız. Daha sonra saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacağız. Tüm ilçe halkımızla, protokolümüzle beraber halk oyunlarımızı izleyeceğiz. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı buraya gelecek, protokol konuşmalarımızın ardından yürüyüş tertipleyerek, bizim Şehitler Ağacımıza yürüyerek devam edeceğiz. Orada şehitlerimizi anıp bir dua yapacağız, daha sonra da Belediye'nin önüne geleceğiz" ifadelerini kullandı. Organizasyon kapsamına Kızılcahamamlılarla bir araya gelecek ünlü isimleri sıralayan Güney, "Festivalin birinci günü Ömer Faruk Bostan Konseri olacak, saat 20.00'de başlayacak. Aysel Yakupoğlu ve Uğur Işılak sahne alacak. İkinci gününde de saat 10.00'da Karakucak Güreşleri başlayacak ve saat 16.00'ya kadar devam edecek. Burada dereceye giren güreşçilerimizi mükâfatlandıracağız. Arkasından da saat 20.00'de ilçe stadımızda sanatçılarla birlikte olacağız. Burada da Çubuklu Cem, İsmail Altunsaray ve Tan Taşçı konserleriyle festivalimizi tamamlamış olacağız" dedi.

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