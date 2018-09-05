Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nezaket Okulu tamamlanıyor

tamamlanıyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Nezaket Okulu tamamlanıyor

PURSAKLAR Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan inşaatı tamamlandı. Saray Mahallesi'ndeki Nezaket Okulu, 5 kat olarak inşa edildi. Pencereleri takılan ve dış cephe boyası yapılıp, iç boya ve badana işleri tamamlanan Nezaket Okulu binasında çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alacak. Selçuklu Türk mimarisine göre tasarlanan binada çocuk oyun parkı da bulunuyor. Binanın 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hizmet vermesi planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nezaket Okulu tamamlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN