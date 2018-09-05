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Şehit aileleri ’da

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Şehit aileleri İstanbul’da

SINCAN Belediyesi, ilçede ikamet eden şehit aileleri ve yakınları için kültür turu kapsamında gezisi düzenledi. Şehit ailelerini İstanbul'a Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yolcu etti. Şehit aileleri ve yakınları iki gün süren gezide , Miniatürk, Eyüp Sultan, Ayasofya, Topkapı, Sultan Ahmet camisini ziyaret etti. Tekne turu yapan Şehit aileleri ve yakınları yemeklerini yerken 'nı seyrederek manzaranın tadını çıkardı. Sincan Belediyesi Şehit aileleri ve yakınlarının ardından 19 Eylül Gaziler Günü'nde de Sincan'da ikamet eden gaziler için gezi düzenleyecek. Geziye katılan gaziler Bilecik Söğüt'te tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme imkânı bulacak.

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Şehit aileleri İstanbul’da
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