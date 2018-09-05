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’yi Özyüksel temsil edecek

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Türkiye’yi Özyüksel temsil edecek

Dünya Şampiyonası, 'da gerçekleştirilecek. Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 6-15 Eylül tarihlerinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi milli sporcusu İlke Özyüksel temsil edecek. Modern pentatlon branşında Türkiye adına birçok başarıya imza atan İlke, yaptığı açıklamada, "İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Hedefimiz madalya. Bunun için mücadele edeceğim. Madalya için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’yi Özyüksel temsil edecek
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