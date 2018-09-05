Uyuşturucuya 39 tutuklama

NARKOTIK Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları" ile ilgili 32 ayrı olayla ilgili operasyon yapıldı. Bu kapsamda toplam 89 şüpheli şahsa işlem yapılırken 39 kişi tutuklandı. Ayrıca bu yakalamalarda uyuşturucu madde ile 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet tabanca fişeği, 1 adet uzun namlulu silah, 19 adet uzun namlulu silah fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin 150 TL ve 35 euro ele geçirildi.

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