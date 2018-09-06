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2020’ye hazırlık

Giriş Tarihi: 6.9.2018
2020’ye hazırlık

AKSARAY, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Türk Hava Kurumu'ndan () yapılan açıklamaya göre Aksaray, 8-15 Eylül tarihlerinde dünyanın en iyi yamaç paraşütü pilotlarını ağırlayacak. 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Mesafe Yarışmaları'nın startı, 8 Eylül Cumartesi günü Hasan Dağı bölgesinde bulunan 2 bin metre yüksekliğindeki kalkış alanından verilecek. THK'nın koordinesinde gerçekleşecek organizasyona, 30 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor. 2020 'nın ev sahipliğini alan için bu organizasyon, Dünya Hava Oyunları Test Yarışmaları açısından da önemli bir hazırlık olacak.

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2020’ye hazırlık
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