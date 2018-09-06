Başkent konuklarına resepsiyon verildi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, dünyadaki idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen "Dünya İdari Kentler Birliği 1. Genel Kurul Toplantısı" öncesi başkente gelen konuklar onuruna resepsiyon verdi. Güney Kore'nin Sejong kentinde geçen yıl Dünya İdari Kentler Birliği üyeleriyle bir araya gelerek, büyük bir aile olma yönünde ilk adımın atıldığını söyleyen Başkan Tuna, konuk belediye başkanları, büyükelçiler ve çok sayıda davetliyle yakından ilgilendi. Güney Kore'nin idari başkenti Sejong'da 2017 yılında, Ankara (Türkiye), Sejong (Kore Cumhuriyeti), Putraja (Malezya), İslamabad (Pakistan) ve Brasilia'nın (Brezilya) katılımlarıyla gerçekleştirilen "Dünya İdari Başkentler Forumu"nda alınan ortak kararla, 2018-2020 dönemi için birlik başkanlığı görevini Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.

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