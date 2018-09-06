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Hopf’un değeri 900 bin euro

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Hopf’un değeri 900 bin euro

SPOR Toto 'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden takımlarda bulunan yerli ve yabancı kaleciler içerisinde en değerlisi belli oldu. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre zirvede Loris Karius var. Listenin ikinci sırasında ise Süper Lig'de uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera var. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve şampiyonlukları yaşayan 32 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Ankaragücü kalesini koruyan Hopf'un değeri ise 900 bin Euro olarak belirlendi. Hopf, Ankaragücü'ne Gençlerbirliği'nden transfer edilmişti.

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Hopf’un değeri 900 bin euro
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