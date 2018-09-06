Kazakistan’a Keçiören Caddesi

DIL, din, tarih ve kültür bağı olan Türk dünyası ile güçlü ilişkiler kurarak, gönül coğrafyasını buluşturan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kazakistan'da bir dizi temaslarda bulundu. İki ülkenin kültürel iş birliği yapmasının önemine her fırsatta vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, T.C Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'a yaptığı nezaket ziyaretinin ardından Kazakistan'ın ünlü yazarlarından Berdibek Sokpakbayev'in Benim Adım Koca, Tayır Jomartbayuli'nin (Kız Görelim, Sultanmaxmut Torayğırulı'nın Güzel Kamer, Sıpandiyar Köbeyuli'nin Başlık, Mirjaqip Duwlatuli'nin Bahtsız Camal eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi nedeniyle Almatı Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen törene katıldı. Ak, daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, T.C Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Jambıl Belediye Başkanı Bağdat Aliyev'in katılımıyla gerçekleşen Jambıl Uzunağaç'taki "Keçiören Caddesi"nin açılış törenine katılarak, protokol üyeleri ile birlikte Jambıl Jabayev anıtına çiçek bıraktı.

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