Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Minik Melek’e sürpriz kutlama

Minik Melek’e sürpriz kutlama

Kahramankazan Belediye Başkanı 13 yaşındaki ’a sürpriz yaptı. Ertürk, minik Melek’in doğum gününü kutladı

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Minik Melek’e sürpriz kutlama

Kahramankazan Belediye Başkanı , ilçede faaliyet gösteren Özel Kaptan Doğuş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Ertürk, ziyaret sırasında burada eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ertürk, kurum öğrencileri arasında yer alan 13 yaşındaki 'a da bir sürpriz gerçekleştirdi. Ertürk, minik Melek'in doğum günün kutladı. Başkan Ertürk, minik Melek, annesi, kardeşi ve arkadaşları ile birlikte doğum günü pastasını kesti. Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'ü karşısında gören minik Melek'in mutluluğu görülmeye değerdi.

GÜLMESİ HER ŞEYE BEDEL
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bine yaklaşan nüfuslu ilçede tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, benzen ziyaretleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı 'ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda sürekli olarak vatandaşlarla bir arada olduklarının altını çizen Ertürk, "Bu anlamlı göndü yavrumuz Melek'i yalnız bırakmadık. Melek ve tüm yavrularımızın yüzünde açan gülücükler ve tebessümler bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik Melek’e sürpriz kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN