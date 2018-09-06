Minik Melek’e sürpriz kutlama

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede faaliyet gösteren Özel Kaptan Doğuş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Ertürk, ziyaret sırasında burada eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Ertürk, kurum öğrencileri arasında yer alan 13 yaşındaki Melek Küçükçoban'a da bir sürpriz gerçekleştirdi. Ertürk, minik Melek'in doğum günün kutladı. Başkan Ertürk, minik Melek, annesi, kardeşi ve arkadaşları ile birlikte doğum günü pastasını kesti. Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan Başkan Ertürk'ü karşısında gören minik Melek'in mutluluğu görülmeye değerdi.

GÜLMESİ HER ŞEYE BEDEL

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bine yaklaşan nüfuslu ilçede tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, benzen ziyaretleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda sürekli olarak vatandaşlarla bir arada olduklarının altını çizen Ertürk, "Bu anlamlı göndü yavrumuz Melek'i yalnız bırakmadık. Melek ve tüm yavrularımızın yüzünde açan gülücükler ve tebessümler bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.