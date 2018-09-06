Pursaklar’a iki tescil

PURSAKLAR Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ilçeye kazandırdığı "Tebessüm Şehri" sıfatı 2015'te Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmişti. Bunun ardından 2010'da Türkiye'de ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dede ve Torun Evi projesi ile 2011'de hizmete giren Nezaket Okulu projesinin isimleri de tescillendi. İlçeye kazandırılan hizmetlerle Pursaklar'ı mutlu bir şehir haline getiren Başkan Çetin, "Sosyal ve kültürel belediyecilik adına özgün projeler üretmeye, gönüllere girmeye devam ediyoruz. Yıllardır hizmet veren Dede Torun Evlerimiz ve Nezaket Okullarımız ile binlerce hemşerimizin gönlüne girdik" dedi.

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