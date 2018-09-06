Şoför esnafının sürekli yanındayız

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk; Çubuk, Elmadağ, Akyurt ve Kahramankazan Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası başkanlarını ağırladı. Oda başkanları Bünyamin Akdere, Fatih Eryılmaz, Polat Bastak ve Mustafa Atak'ı makamında ağırlayan Ertürk, misafirleriyle yakından ilgilendi. Şoför esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Ertürk ve oda başkanları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ertürk, diğer tüm meslek grupları gibi şoför esnafının da sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi.

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