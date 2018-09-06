Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şoför esnafının sürekli yanındayız

Şoför esnafının sürekli yanındayız

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Şoför esnafının sürekli yanındayız

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı ; Çubuk, Elmadağ, Akyurt ve Kahramankazan Şoförler ve Kamyoncular Esnaf Odası başkanlarını ağırladı. Oda başkanları Bünyamin Akdere, Fatih Eryılmaz, Polat Bastak ve Mustafa Atak'ı makamında ağırlayan Ertürk, misafirleriyle yakından ilgilendi. Şoför esnafının sorunlarının masaya yatırıldığı ziyarette, Ertürk ve oda başkanları karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ertürk, diğer tüm meslek grupları gibi şoför esnafının da sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şoför esnafının sürekli yanındayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN