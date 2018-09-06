Yoğun yağış domatesi vurdu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Ayaş domatesi üretiminde bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle azalma meydana geldi. 8 yaşından beri bu işle uğraştığını belirten domates üreticisi Cengiz Orman, "Her sene çok güzeldi ama bu sene yağmurlardan dolayı randımanlı olmadı. Yüzde 90 verim kaybı var. Her sene yüz ton sattığım yerden bu sene beş ton satamadım. O yüzden de çok mağdurum, yapacak da bir şey yok. Bu sene böyle oldu. Seneye inşallah. Allah büyük. Bekliyoruz" dedi. Geçen yıl yapılan üretimle bu yılı kıyaslamanın mümkün olmadığını belirten Orman, "Biz de zarardayız, millet de zararda. Geçen sene 1 liraya satıyorduk. Bu sene 3 liraya satıyoruz ama faydası yok. 10 lira da olsa faydası yok, çok az ürün var" dedi.

TEZGÂH KAPANDI

Her sene gelen vatandaşların yine geldiğini ifade eden Orman, "Onlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz. Taleplerini karşılayamıyoruz, bir kısmı boş gidiyor" ifadelerini kullandı. Orman, "Geçen sene Kasım'ın 15'ine kadar domates sattım, eksiksiz. Bu sene Eylül'ün 3'ünde, 5'inde dükkanı kapatmak üzereyiz" diye konuştu. Domates almak üzere Ayaş'ta bir tarlaya gelen Semra Kolcu ise, "En güzel domatesin Ayaş'ta olduğunu düşünüyorum. Pazarlarda ya da marketlerde bunu bulmak çok zor. Ben her sene salça için, konserve için Ayaş'a geliyorum. Bu yıl da yine bu halimle hem çocuklarım için hem de kendim için yerinden almak istedim. O yüzden yine Ayaş'tayım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ PARAYLA TİCARET

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus'la ekonomik ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini belirterek, "Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz" dedi. Baran, ATO'da Belarus Büyükelçiliğiyle ortaklaşa düzenledikleri Belarus ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Belarus'un ithalatında Türkiye'nin 6'ncı sırada olduğunu kaydetti. Belaruslu iş adamlarıyla ATO üyelerini bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Baran, "Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak en büyük arzumuz. Karşılıklı çabalarla bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Ayrıca ticaretimiz üzerindeki kur baskısını da azaltmalıyız. Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz." ifadelerini kullandı.