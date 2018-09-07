Başkan’dan personele doğum günü sürprizi

KEÇIÖREN
Belediye Başkanı Mustafa Ak
'ın öncülüğünde "Gönül Belediyeciliği" doğrultusunda Ağustos ayında ilki düzenlenen doğum günü
kutlama programının ikincisi Eylül ayında doğan Keçiören Belediyesi
personelleri için yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Gönül Belediyeciliği" seferberliği kapsamında öğlen yemeğinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Ak, belediye personellerinin dayanışmasını ve birlikte çalışmasını kuvvetlendirmeyi amaçlayan öğlen yemeğinde Eylül ayında doğan personellerin doğum gününü kutladı. Eylül ayında doğan en yaşlı ve en genç personel, kesilecek pasta için diğer personelleri de temsilen Başkan Ak'ın yanında yer aldı. Kutlama programı, Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan teras katında gerçekleştirildi. Belediye personelleri ile sohbet eden ve hediye takdiminde bulunan Ak, personellerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.