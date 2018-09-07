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Başkan’dan personele sürprizi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Başkan’dan personele doğum günü sürprizi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı 'ın öncülüğünde "Gönül Belediyeciliği" doğrultusunda Ağustos ayında ilki düzenlenen kutlama programının ikincisi Eylül ayında doğan personelleri için yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Gönül Belediyeciliği" seferberliği kapsamında öğlen yemeğinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Ak, belediye personellerinin dayanışmasını ve birlikte çalışmasını kuvvetlendirmeyi amaçlayan öğlen yemeğinde Eylül ayında doğan personellerin doğum gününü kutladı. Eylül ayında doğan en yaşlı ve en genç personel, kesilecek pasta için diğer personelleri de temsilen Başkan Ak'ın yanında yer aldı. Kutlama programı, Keçiören Belediyesi hizmet binasında bulunan teras katında gerçekleştirildi. Belediye personelleri ile sohbet eden ve hediye takdiminde bulunan Ak, personellerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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Başkan’dan personele doğum günü sürprizi
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