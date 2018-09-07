Darüşşifalı anneler buluştu

HAYAT
enerjisine, çocuğuyla geçirdiği vakitlerdeki tavrına, işinde olan başarısına, her alana yetişmeye çalışan özverili haline hayran olunan ve sosyal medyada akademisyen anne olarak tanınan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal
, velilerle buluştu Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, darüşşifalı velilerle bir araya geldi. Darüşşifa Okulları'nın 8. Şubesi Yenimahalle'de 1 Eylül'de velilere gerçekleşen seminer annelerin özellikle dikkatini cezp etti ve yoğun katılım gösterildi. Doç. Dr. Kangal 'Korkma İyi Bir Annesin' konulu seminer ile annelere önemli bilgiler aktardı. Kangal, seminerde "Mükemmeliyetçi ebeveyn olma, anneler çocuklarıyla evde nasıl vakit geçirilebilir, hangi etkinlikler hazır bulunuşluklara göre yapılmalıdır, evde çocuklarımızla kaliteli vakit nasıl geçirilebilir, mutlu bir anneler mutlu çocuklar yetiştirebilir, hepimiz kendi çocuğumuzun mükemmel annesiyiz, çocuğumuza nasıl sevgimizi gösterebiliriz ve çocukların gelişimsel gelişim" gibi konu başlıklarını velilerle paylaştı