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Kahramankazan’dan yükselişine sportif tepki

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Kahramankazan’dan döviz yükselişine sportif tepki
DÖVIZ kurlarındaki yükselişe bir tepki de 'dan geldi. Kahramankazan Belediyespor yönetimi oyuncu leri ve harcamalarını üzerinden yapmama kararı alırken, Kahramankazan Belediye Başkanı diğer spor kulüplerini de bu yönde karar almaya çağırdı. Kahramankazan Belediyespor, döviz kurlarındaki yükselişe tepki için anlamlı bir karara imza attı. Kulüp yönetimi tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda hiçbir sporcunun transferi döviz ile yapılmayacak. Sporculara transfer anlaşmaları Türk lirası üzerinden yapılacak. Yabancı oyuncular da dahil olmak üzere Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kabul eden sporcular takıma kazandırılacak. Kulüp yönetimi ayrıca, sporcu sağlığı için gerekli ürünler de dahil olmak üzere tüm harcamaların Türk lirası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.
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Kahramankazan’dan döviz yükselişine sportif tepki
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