Kahramankazan’dan döviz yükselişine sportif tepki

DÖVIZ
kurlarındaki yükselişe bir tepki de Kahramankazan Belediyespor
'dan geldi. Kahramankazan Belediyespor yönetimi oyuncu transfer
leri ve harcamalarını döviz
üzerinden yapmama kararı alırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
diğer spor kulüplerini de bu yönde karar almaya çağırdı. Kahramankazan Belediyespor, döviz kurlarındaki yükselişe tepki için anlamlı bir karara imza attı. Kulüp yönetimi tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda hiçbir sporcunun transferi döviz ile yapılmayacak. Sporculara transfer anlaşmaları Türk lirası üzerinden yapılacak. Yabancı oyuncular da dahil olmak üzere Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kabul eden sporcular takıma kazandırılacak. Kulüp yönetimi ayrıca, sporcu sağlığı için gerekli ürünler de dahil olmak üzere tüm harcamaların Türk lirası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı.