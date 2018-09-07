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Otopark kavgası kanlı bitti

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Otopark kavgası kanlı bitti
YENIMAHALLE'DE otopark tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Barış Caddesi'ne aracını park eden G. ile E. park nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir E, yanında taşıdığı silahla Tuğrul G'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Otopark kavgası kanlı bitti
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