Otopark kavgası kanlı bitti

YENIMAHALLE'DE
otopark tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Barış Caddesi'ne aracını park eden Tuğrul
G. ile Kadir
E. park nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir E, yanında taşıdığı silahla Tuğrul G'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.