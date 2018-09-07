Türk Telekom 7 hazırlık maçı yapacak

BU
sezon hem Avrupa'da hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Türk Telekom
sezon öncesi 7 takımla hazırlık maçı yapacak. Başkent ekibi hazırlık maçlarının ilkini dün Karşıyaka Turnuvası kapsamında Karşıyaka ile oynadı. Türk Telekom turnuvanın ikinci maçında Galatasaray ile İzmir
'de karşılaştıktan sonra Karşıyaka Turnuvası'nı tamamlayarak Ankara
'ya geçecek. A Milli Takım
ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan mavi kaplanlar bu maçtan hemen sonra İstanbul
'a geçecek. Türk Telekom, Lokomotif Kuban'la, yine Galatasaray'la karşılaşacak. 18. Uluslararası Crowne Plaza Bursa
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası için Bursa'ya hareket edecek.