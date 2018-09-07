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7 hazırlık maçı yapacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Türk Telekom 7 hazırlık maçı yapacak
BU sezon hem Avrupa'da hem de Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan sezon öncesi 7 takımla hazırlık maçı yapacak. Başkent ekibi hazırlık maçlarının ilkini dün Karşıyaka Turnuvası kapsamında Karşıyaka ile oynadı. Türk Telekom turnuvanın ikinci maçında Galatasaray ile 'de karşılaştıktan sonra Karşıyaka Turnuvası'nı tamamlayarak 'ya geçecek. A ile özel maçta karşı karşıya gelecek olan mavi kaplanlar bu maçtan hemen sonra 'a geçecek. Türk Telekom, Lokomotif Kuban'la, yine Galatasaray'la karşılaşacak. 18. Uluslararası Crowne Plaza Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası için Bursa'ya hareket edecek.
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Türk Telekom 7 hazırlık maçı yapacak
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