Yenimahalleliler sağlık için spor yapıyor

YENIMAHALLELI
vatandaşlar sağlıklı yaşam ve fit bir görünüm için Yenimahalle Belediyesi spor salonlarının kapısını aşındırıyor. Kimi vatandaşlar yaz tatili boyunca aldığı kilolardan kurtulmayı amaçlarken, sağlık problemi olanlar da bel, boyun, kas ağrılarının tedavisi için salonların yolunu tutuyor. Sporu yaşam biçimi haline getiren Yenimahalleliler
, güne zinde başlamak için Yenimahalle Belediyesinin
hizmete açtığı Aydın Onur, Ragıp Tüzün ve Aşağı Yahyalar Spor Merkezleri'nde güne merhaba diyor. Günün her saati dolup taşan spor salonlarında kış aylarına fit girmek isteyen üyeler spor faaliyetlerine de katılabiliyor.