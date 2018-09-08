İpek şal dokudu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Atatürk Kültür Merkezi
'ndeki (AKM) Diyarbakır Tanıtım Günleri
'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara
'da her yıl düzenlenen tanıtım günlerinin amacının, Anadolu'nun şehirlerini hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak olduğunu belirtti. Bu tür faaliyetlerin hem vatandaşların buluşmasına hem de esnafın, sanatkarın ve tüccarın Ankara'ya gelmesine vesile olduğunu anlatan Yıldırım, aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti. Diyarbakır'ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığına değinen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, "Diyarbakır, Anadolu medeniyetinin en köklü şehirlerinden biri. Güven içinde, keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. Bize ait bütün değerleri orada görebilirsiniz. İnanıyorum ki Diyarbakır gerçek yönüyle tanındığında ülkemizin kardeşliğine, barışına, huzuruna daha çok katkı sağlayacak" diye konuştu. İLGİ ARTACAK
BU tanıtım günü sayesinde vatandaşların Diyarbakır'a olan ilgisinin daha da artacağına işaret eden Yıldırım, etkinliği gezecek kişilerin, Diyarbakır hakkındaki yanlış algılarını bir bir terk edeceğini, gelirken kafalarında oluşan ön yargıların yok olacağını bildirdi. Binali Yıldırım, daha sonra etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından 4 gün sürecek etkinliğin açılışı yapıldı. Eşi Semiha Yıldırım ile stantları gezen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bir stanttaki dokuma tezgahında ipek şal dokudu. Açılış törenine, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla katıldı.