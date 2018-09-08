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: Zor günler atlatılacak

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Nedret Yener: Zor günler atlatılacak
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Başkanı , 'lere, devletin ve özel kuruluşların sağladığı teşvik, destek ve hibelere yönelmeleri çağrısında bulundu. Bu süreçte umutsuzluğa kapılarak yanlış adımlar atmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Yener, "Türkiye zor günleri atlatacak, ekonomi yeniden düzlüğe çıkacak. O gün geldiğinde ekonomimizin dinamiği olan tüm KOBİ'lerimizin, esnafımızın, çiftçimizin dimdik ayakta olması gerekiyor" dedi.
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Nedret Yener: Zor günler atlatılacak
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