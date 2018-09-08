Nedret Yener: Zor günler atlatılacak

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Başkanı Nedret Yener
, KOBİ
'lere, devletin ve özel kuruluşların sağladığı teşvik, destek ve hibelere yönelmeleri çağrısında bulundu. Bu süreçte umutsuzluğa kapılarak yanlış adımlar atmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Yener, "Türkiye zor günleri atlatacak, ekonomi yeniden düzlüğe çıkacak. O gün geldiğinde ekonomimizin dinamiği olan tüm KOBİ'lerimizin, esnafımızın, çiftçimizin dimdik ayakta olması gerekiyor" dedi.