Şarbon vakası görülmedi

ANKARA
Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Ankara'nın et ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan, Türkiye genelinde et fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan ATB Et Borsası'nda günlük ortalama 110 ton etin işlem gördüğünü bildirdi. Üreticilerden gelen tüm etlerin önce veterinerler tarafından incelendiğini ve gerekli testlerinin yapıldığını aktaran Yavuz, söz konusu işlemlerin ardından kasaplara, toptancılara, tüccarlara dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti. Yavuz, şimdiye kadar gelen hayvanlarda şarbon vakasının görülmediğini vurgulayarak, "ATB Et Borsası'nda işlem gören etlerde an itibarıyla şarbona rastlanmamıştır. Bu kadar büyük ölçekte işlem yapıp tek bir vakaya rastlamamamız endişeye gerek olmadığının önemli bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.