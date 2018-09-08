Tezcan yine işbaşında

Tamamlandığında başkentin yeni turizm noktalarından birisi olacak olan ANKAPARK için geçtiğimiz Perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediyesi
'nin Hipordom Caddesi'ndeki hizmet binasında ihale gerçekleştirildi. ANKAPARK ve hayvanat bahçesinin her iki alandaki parselleri için muhammen bedel 1 milyar 485 milyon 359 bin 200 TL olarak belirlendi. ANKAPARK içerisinde kalan bölüm için belirlenen muhammen bedel 765 milyon 600 bin TL olurken hayvanat bahçesinin muhammen bedeli ise 719 milyon 759 bin 200 TL olarak belirtildi. TARTIŞMA YAŞANDI Ankara
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu'ndaki ihalede teklif veren konsorsiyumdaki şirketlerden birinin Çinli olduğu ve pek çok ülkede temapark işlettiği öğrenildi. İhale firmanın dosyasındaki eksiklikler nedeniyle 20 Eylül tarihine ertelendi. Gerçekleştirilen ihale esnasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da yanındaki bir grupla birlikte ihale salonuna geldi. Tezcan Karakuş Candan ve yanındaki grup iddiaya göre ihaleyi provoke etmeye çalışınca Büyükşehir yetkilileri tarafından uyarıldı. Neredeyse başkente yapılan her projeye karşı olan ve dava açan Tezcan Karakuş Candan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında tartışma yaşandı. SALONDAN ÇIKARILDI
İHALE komisyonu tarafından salondan çıkarılmak istenince tepki gösteren Tezcan Karakuş Candan hakkında Büyükşehir Belediyesi yetkililerince tutanak tutuldu. Tezcan Karakuş Candan tutulan tutanağı imzalamadan belediyeden ayrıldı. Daha önce Çankaya Belediyesi
'nde işe gitmeden maaş almasıyla da gündeme gelen Karakuş sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "ANKAPARK ihalesindeyiz. Bizi dışarı çıkarttılar. Talipli varmış. Kapıda Çinliler bekliyor" paylaşımını yaptı.