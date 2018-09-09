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Dört bir yana kameriye kondu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Dört bir yana kameriye kondu
MAMAK Belediyesi, kendi bünyesinde ürettiği kameriye ilçe genelindeki parklara yerleştirmeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar yüz tane kameriye monte edildiği Mamak'ta tamamen ergonomik ve sağlıklı ürünler kullanılıyor. Eskiyen grupları da yenileyen belediye ekipleri, park ve bahçeleri birer yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla 'nde üretime devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı , "Satın almak yerine üretim yaparak tasarruf sağlıyoruz. Mobilyalarımızı şehrimizin muhtelif noktalarına yerleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.
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Dört bir yana kameriye kondu
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