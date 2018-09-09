Dört bir yana kameriye kondu

MAMAK Belediyesi, kendi bünyesinde ürettiği kameriye ilçe genelindeki parklara yerleştirmeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar yüz tane kameriye monte edildiği Mamak'ta tamamen ergonomik ve sağlıklı ürünler kullanılıyor. Eskiyen grupları da yenileyen belediye ekipleri, park ve bahçeleri birer yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması amacıyla Mamak Belediyesi Kayaş Atölyeleri
'nde üretime devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Satın almak yerine üretim yaparak tasarruf sağlıyoruz. Mobilyalarımızı şehrimizin muhtelif noktalarına yerleştirerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.