Gençlerin tercihi halk ekmek

Geniş
ürün skalasıyla Başkentlilerin tercih ettiği markalar arasında yer alan Halk Ekmek Fabrikası
, gençlerin
de ilgi odağında yer alıyor. Türkiye
'de bulunan farklı üniversitelerin öğrenci ve mezunlarından oluşan "Marka Mutfağı"nın genç katılımcıları, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ile görüşen gençler, hem fabrikaya ilişkin merak ettiklerini sordu hem de pazarlama stratejileri üzerine önerilerde bulundu. Gençlerin yaptığı önerileri dikkate alacaklarını belirten Sarıduman, "Bizler de farklı alanlarda köklü değişiklikler yaparak bu sürece katkı sağlıyoruz. Siz gençlerin fikirleri de bizim için çok değerli" dedi. Gimat'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nı da gezen gençler, fabrikanın un deposundan bakım onarım atölyesine, laboratuvarından üretim ve sevkiyat alanına kadar birçok noktasındaki çalışmaları yerinde incelediler.