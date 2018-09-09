Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Gençlerin tercihi halk ekmek

tercihi halk ekmek

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Gençlerin tercihi halk ekmek
Geniş ürün skalasıyla Başkentlilerin tercih ettiği markalar arasında yer alan , de ilgi odağında yer alıyor. 'de bulunan farklı üniversitelerin öğrenci ve mezunlarından oluşan "Marka Mutfağı"nın genç katılımcıları, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ile görüşen gençler, hem fabrikaya ilişkin merak ettiklerini sordu hem de pazarlama stratejileri üzerine önerilerde bulundu. Gençlerin yaptığı önerileri dikkate alacaklarını belirten Sarıduman, "Bizler de farklı alanlarda köklü değişiklikler yaparak bu sürece katkı sağlıyoruz. Siz gençlerin fikirleri de bizim için çok değerli" dedi. Gimat'ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası'nı da gezen gençler, fabrikanın un deposundan bakım onarım atölyesine, laboratuvarından üretim ve sevkiyat alanına kadar birçok noktasındaki çalışmaları yerinde incelediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerin tercihi halk ekmek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN